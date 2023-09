Magari faccio il quinto Calenda baby sitter Cosa dice ai suoi parlamentari

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Carlosi fa fotografare con un bebè in braccio alla riunione deidi Azione. Ma non è finita qui. Perché si lascia andare a una confessione sulla sua vita privata. Tutto riportato sulle colonne del Corriere della Sera del 21 settembre dove si leggono le parole pronunciare da: «ho provato? Beh, la verità è che mi è venuta voglia di farne un altro...». Il bambino in questione è Ulysse, il figlio della deputata Giulia Pastorella che aveva portato il suo secondogenito alla riunione deidi Azione. Poi il leader di Azione si è lasciato andare: «Ho chiesto a Giulia se potevo prendere Ulysse in braccio io, per provare a calmarlo, e ci sono riuscito: ho ancora un buon “manico” da padre. I neonati hanno un odore unico, che ti viene subito voglia di farne ...