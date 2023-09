Ma ti ricordi di Toninelli? Travaglio spara | Hoara Borselli lo zittisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ha detto ieri, ospite a DiMartedì su La7: «Tutti si possono rendere conto che se Lollobrigida non avesse sposato la sorella della Meloni, avrebbe fatto tutto tranne che il ministro». Ok., se non sbaglio, era sostenitore dei vari governi di destra e di sinistra dominati dai 5Stelle. I ministri? Di Maio agli Esteri (dove era stato Fanfani), Bonafede alla Giustizia (dove era stato Togliatti),ai Lavori pubblici (dove era stato Giacomo Mancini). Ecco,per esempio. Quello che voleva fare ristoranti e cinema all'aperto sul ponte di Genova. Ma voi credete che per quanto fosse ministro, e di successo, e potente, e riverito da tutti, la sorella della Meloni lo avrebbe mai degnato di uno sguardo?