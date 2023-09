“Ma quindi va via?” GF 2023 | si è scoperto tutto sul concorrente | la notizia più brutta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023) Al Grande Fratello c’è unche rischia seriamente l’eliminazione. Alfonso Signorini è pronto per la nuova puntata del 21 settembre, ma intanto si è giàquale sia la situazione che si sta creando nella Casa. Il pubblico si sta già facendo delle idee ben precise sui gieffini ed ecco che ora sappiamo perfettamente chi dovrebbe preoccuparsi. Mentre c’è qualcuno che può stare molto tranquillo e che diventa uno dei più amati di questa prima fase del reality. Nella Casa del Grande Fratello ci sono state anche le prime liti,la situazione è sempre più bollente. Intanto, unpotrebbe incorrere nell’eliminazione se non dovesse esserci un cambiamento nei telespettatori. Finora non è stato assolutamente apprezzato dalla gente e il dato che è emerso è veramente terribile. Andiamo a scoprire ...