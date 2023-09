L’ultima notte di Amore | la spiegazione del finale del film

Leggi su screenworld

(Di giovedì 21 settembre 2023) A volte una singola scelta può ribaltare le sorti di una vita intera, facendo crollare qualunque principio di moralità e giustizia. Questo è quello che accade al protagonista dedi, ora disponibile anche su Sky Cinema e NOW TV. Il protagonista delè Franco, un poliziotto prossimo alla pensione che, dopo 35 anni di servizio, si ritrova coinvolto in un affare più grande di lui. Interpretato da Pierfrancesco Favino e diretto da Andrea Di Stefano, ilriprende l’estetica del poliziesco per costruire un racconto metropolitano oscuro, una vera e propria discesa nelle tenebre che vuole riflettere su quanto basti poco per perdere tutto. In primis se stessi. Ma, essendo costruito su piani temporali differenti, per parlare deldel ...