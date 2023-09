(Di giovedì 21 settembre 2023)– Nonostante qualche difficoltà in più del previsto, laottiene 3 punti fondamentali all’esordio incontro lo. Apre le marcature un gol (molto fortunoso) di Leandro Paredes, la chiude Romelunel secondo tempo. Nel mezzo il pareggio dei moldavi con Tovar. Così in campo Il tecnico dellaJosè Mourinho (squalificato, al suo posto in panchina c’era Foti) per la prima didella stagione sceglie Aouar e Renato Sanches come mezzali dal primo minuto, ed El Shaarawy in coppia conin avanti. Llorente confermato in difesa vista la assenza di Smalling. Dall’altra parte l’italiano Roberto Bordin schiera il tridente Ankeye, Talal, MBekeli, a centrocampo Ademo. Il ...

La differenza che Romelu Lukaku può fare in Serie A è evidente a tutti , lo fa notare in diretta dagli studi di Sportitalia l’opinionista Daniele ...

Romelu Lukaku è pronto a caricarsi sulle spalle la Roma per cercare di dare una scossa ai giallorossi dopo il brutto avvio in Serie A....

Con un'intesa quasi naturale chela Roma fuori dai guai in Moldova, in casa dello Sheriff . I giallorossi vincono all'esordio in Europa League grazie a Dybala e. Con la Joya a ...Commenta per primo Dusan Vlahovicla Juventus contro la Lazio, con una doppietta di pregevole fattura, e si porta a - 1 dalla ... mentre avanza per i bookie la coppia romanista Romelu- ...

Lukaku trascina la Roma: Sheriff k.o in Europa League Il Faro online

Sheriff Tiraspol-Roma 1-2: giallorossi non belli ma vincenti, Lukaku ... Eurosport IT

Comincia bene l'avventura della Roma in Europa League, con la gara finita per 2-1 contro lo Sheriff Tiraspol: Lukaku trascina i giallorossi ...All'esordio in Europa League, la squadra di Josè Mourinho ottiene i 3 punti nonostante qualche difficoltà: decisivo Big Rom nella ripresa ...