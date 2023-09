La Roma aveva giàil baricentro basso e la palla lunga contro Salernitana e Verona, salvo poi raggomitolarsi contro il Milan nel tentativo di evitare imbarcate. L'ibrido, a causa delle ...... passata con la costante ombra di Romelusulle spalle, Dusan Vlahovic si sta rendendo ...di essere in grande forma e di aver superato le noie legate alla pubalgia che non lo ha mai...

Lukaku abbandonato dall’agenzia Roc Nation: i retroscena dall’Inghilterra ItaSportPress

‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “In questo momento Lukaku più gioca meglio è” ForzaRoma.info

Segnala Gianluca Di Marzio che il difensore oggi ha svolto terapie e domani si sottoporrà a esami strumentali. Forfait pressoché certo per Rrahmani nel prossimo turno di campionato contro il Bologna ...ROMA - Cinque personaggi per un cambiamento: la Roma è entrata definitivamente nel futuro dopo il 7-0 all’Empoli, vittoria-record eguagliata della sua storia in Serie A, con mezza squadra rinnovata. N ...