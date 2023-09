Il centravanti deve prendere più minuti nelle gambe, mentre il centrocampista deve recuperare al meglio da un guaio muscolare. A Ferrara tanti tifosi ...... inche le società locali raggiungano categorie più consone al proprio blasone, e perchè no, ... Nel frattempo, domenica scorsa lasbanca in trasferta Recanati con un perentorio 1 - 3. ...

Lucchese: l'attesa. Magnaghi e Tumbarello. Gorgone li rivuole al top LA NAZIONE

Lucchese: il giorno della riprova. La Pantera attesa alla conferma Quotidiano Sportivo

Nel calcio che conta, in quella serie C tanto desiderata dai tifosi della provincia di Trapani, gioca qualche campioncino ...Da qualche anno a questa parte, gli umbri infatti sono diventati una delle realtà di questo campionato di Serie C. Uno di punti di forza di questa squadra è l'allenatore Piero Braglia, tecnico che ha ...