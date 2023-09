Lotta | Mondiali 2023 | Luca Dariozzi esce di scena nella greco-romana | assegnati gli ultimi titoli femminili

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non si apre nel migliore dei modi per l’Italia il programma dellaai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. L’unico azzurro impegnatosesta giornata della rassegna iridata è stato infatti subito eliminato, perdendo la possibilità di giocarsi il pass olimpicocapitale serba.ha avuto la peggio nel turno preliminare dei 77 kg contro l’albanese Kevin Kupi ai punti per 2-6, mancando successivamente il ripescaggio in seguito alla sconfitta del suo avversario ai sedicesimi di finale. Domani la selezione tricolore proverà a piazzare almeno un acuto schierando Jacopo ...