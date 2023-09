Lotta a Soros e voce a Trump | l' ultra-ricco Musk osa l' indicibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Restituisce la parola a Donaldsu Twitter, stronca Anthony Fauci sul Covid, dà l'altolà alla cosca Lgbt, fa ironie sul sornione Beniamin Netanyahu – “la Storia la scrivono i vincitori” – e sbertuccia infine l'idolo degli idoli, ovvero George, il filantropo della società aperta, il finanziatore di Emma Bonino, l'affondatore dell'economia reale, paragonandolo all'antieroe dei fumetti Marvel: «Lui è Magneto, vuole distruggere la civilizzazione, odia l'umanità». Patron di Tesla e di Spacex, unico miliardario a non aver soggezione della sinistra global, Elon– eccentrico, visionario, fin troppo– non fa altro che farsi beffe dell'establishment del pensiero unico. Dice quel che pensa pensando a quel che dice. Nerd in fissa col pianeta Marte, dove vuole arrivare e abitarci,...