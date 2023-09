Lorenzo Remotti viene salvato al televoto | la reazione di Beatrice Luzzi

'La cosa che non tollero è quando lei prende delle decisioni per sé e sono così' , fa notare invece. In effetti, in diretta televisiva, la Luzzi sorprende ancora tutti quando dichiara:...Chi è Mariella, moglie die mamma di Dante: figlio nato con la fecondazione assistita #gf #grandefratello https://t.co/pMq55rtzO4 BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 21, 2023

Le imitazioni di Lorenzo Remotti - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Lorenzo Remotti attacca Beatrice Luzzi, poi tenta di chiarire Novella 2000

Lorenzo Remotti e Beatrice Luzzi nella giornata di ieri, dopo un gioco organizzato dal Grande Fratello, hanno litigato e sono volate parole molto dure. Il calzolaio ha posto una domanda alla ...Ai fini del gioco, il verdetto del televoto tra Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi stabilirà il meno votato che andrà direttamente al televoto eliminatorio di ...