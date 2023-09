Longhi | «Inter | gran finale Superiorità imbarazzante»

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nel suo commento alla partita di Champions League pareggiata per 1-1 dall’contro la Real Sociedad, Brunosottolinea ildella squadra nerazzurra.CANCELLATA – Brunosu Twitter analizza così la partita pareggiata per 1-1 dall’contro la Real Sociedad: “Ilcancella l’della Real Sociedad. Lautaro Martinez (forse nella sua peggiore partita) risponde al vantaggio di Mendez. Male i cambi iniziali, bene quelli nel“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Anche quando, magari, non è vero di LorenzoI derby del 2023, per i milanisti, sono stati ... Persi, e come sono stati persi: malissimo in Supercoppa, male in campionato e senza che l'......50 Rubrica: Croquetas - Federico Russo ore 14:55 Rubrica: Croquetas - Ohm ore 15:55 Serie A: Cagliari -(replica) ore 17:45 Rubrica: Croquetas - Brunoore 19:00 Rubrica: Croquetas - Best ...

TMW RADIO - Longhi: "Al Milan non puoi togliere Leao. Inter, campanello d'allarme" TUTTO mercato WEB

Longhi: “Derby, interessante capire se c’è ancora distacco tra Inter e Milan” fcinter1908

Adani ha ironizzato sulla Juventus: 'Con la Lazio si sono sentiti gli applausi dello stadio, a Torino non erano più abituati' ...L’Inter eleva la sua nuova terza maglia, rendendola un capo iconico della Milano Fashion Week: dopo la presentazione della nuova jersey insieme a Nike all’inizio della settimana milanese dedicata alla ...