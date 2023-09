Lo sciopero auto complica la corsa alla Casa Bianca | soprattutto per Biden

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sullonel settoreche sta terremotando le relazioni tra industria americana e mondo del lavoro, Shawn Fain, il leader della UnitedWorkers (UAW), nuovo eroe del sindacato Usa, nel suo primo post su X, il social che tutti chiamano ancora Twitter, in una clip tratta dal film The hitman’s bodyguard fa parlare Samuel Jackson: “Allora, hai finito? tick tock, figlio di p…”. Linguaggio esplicito. Da strada e non da cda, combattivo. Galvanizza gli operai. Per Ford, General Motors e Stellantis il messaggio è: “A brigante, brigante e mezzo”. Spiega Fain: “I lavoratori del settoremobilistico ne hanno abbastanza. Non aspettiamo più. E non stiamo scherzando. Quindi mezzogiorno di venerdì 22 settembre è la prossima scadenza. O i Tre Grandi lavorano con noi per far progredire i negoziati, oppure sempre più ...