LIVE Ciclismo | Team Relay juniores Europei 2023 in DIRETTA | inizia la prova degli azzurri! Tutti i team sul percorso

(Di giovedì 21 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 CI SIAMO! CON IL VIA DELL’ITALIA SI CHIUDONO LE PARTENZE! Tocca a Luca Giaimi, Andrea Montagner ed Andrea Bessega! Sulla carta al maschile potremmo doverci difendere, ma è tutto da vedere! 13.03 Resiste per ora il tempo della Polonia agli 8.3 km. Nel frattempo parte la Germania, una delle favorite per questa. I tre uomini sono Moritz Bell, Ian King e Louis Leidert. 13.01 Momento ora di partire per la Francia, che pur non avendo grossi specialisti, hacorridori di ottima qualità. Al maschile schierati Leo Bisiaux, Eliott Boulet e Maxime Decomble. 13.00 La Polonia spazza via il tempo delle altre concorrenti e fa segnare un 9:56.10 al primo intermedio, quello posto agli 8.3 km. 12.59 In partenza abbiamo ora l’interessante formazione belga, che ha proprio negli ...