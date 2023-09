LIVE Ciclismo | Team Relay juniores Europei 2023 in DIRETTA | azzurre in grande rimonta | è sfida ai Paesi Bassi!

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Tra pochissimi minuti arriverà al traguardo la staffetta neerlandese e potremmo dunque già sapere quale sarà il tempo da battere per sperare in una medaglio d’oro. Ma attenzione anche al finale di Belgio e Francia, abbiamo visto che molto può cambiare tra prima e seconda parte del circuito. 13.43 Al momento il miglior tempo sul traguardo l’ha fatto segnare un’ottima Polonia. Per loro il totale è di 49:09.47. Alle loro spalle Slovenia, Lituania e Finlandia. 13.42 Esaltante prima parte del terzetto femminile azzurro, sicuramente la parte forte del nostro. Speriamo possa continuare il trend positivo. 13.40 Questa la classifica dei passaggi ai 27.6 km: 1.Bassi 34:07.502. Italia 34:14.97 3. Belgio 34:24.94 4. Francia 34:31.03 5. Polonia 34:35.89 6. Germania ...