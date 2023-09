LIVE Ciclismo | Team Relay Elite Europei 2023 in DIRETTA | parte la gara | Italia al via alle 15 42

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 Il primo rilevamento cronometrico sarà subito dopo l’ottavo chilometro di percorrenza. 15.36 Polonia al via con Maciej Bodnar, Piotr Brozyna e Michal Kwiatkowski, terzetto di tutto rispetto. Intanto da segnalare strade un po’ viscide così come in mattinata. 15.34 Pastushenko era inanche ieri nella prova individuale, per lui il ventisettesimo posto a 4’40” dal vincitore Joshua Tarling. 15.33 Ora è il momento dell’Ucraina! Si staccano dal cancelletto dinza Dmytro Polupan, Serhii Sydor e Yan Pastushenko. 15.30il Belgio, con il terzetto composto da Siebe Deweirdt, Victor Vercouillie e Jelle Vermoote. Non proprio una squadra di primo piano. 15.27 Percorso di 19,2 chilometri, che riprende in buonissimala cronometro ...