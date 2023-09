LIVE Ciclismo | Team Relay Elite Europei 2023 in DIRETTA | comincia la gara degli azzurri!

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Belgio che setta il primo tempo a fine primo giro in 23’06”. Al via ora Fauve Bastiaenssen, Valerie Demey e Sara Van de Vel. 15.52 ED ECCOLA L’ITALIA! Abbattuto il muro dei 9?, 8’50” il crono di Sobrero, Cattaneo e Affini! 15.51 E parte anche la Svizzera con Stefan Bissegger, Johan Jacobs e Fabio Christen: partite tutte e otto le Nazionali! Ora siamo in attesa del primo rilevamento azzurro… 15.49 Olanda passa in testa nel primo intertempo: poco meno di un secondo di vantaggio sulla Polonia, in 9’13”. 15.48 La Francia è la settima a partire, con Bruno Armirail, Remi Cavagna e Benjamin Thomas. 15.46 La Polonia abbatte di parecchio il miglior tempo al primo intermedio. 9’14” il crono di Bodnar e compagni. 15.45 Anche la Germania in strada con Miguel Heidemann, Jannik Steimle e Maximilian Richard ...