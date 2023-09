LIVE – Benevento-Taranto 2-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi, match valido per la quarta giornata di. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco che al Ciro Vigorito si sfidano due squadre partite in modo simlie: 4 punti a testa, ma i pugliesi hanno giocato una gara in meno. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18:30 di giovedì 21 settembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-1 (24? Ferrante, 45? Karic, 76’Antonini Lui) 88?- Ammonito Berra 76?- GOOL!!! Antonini Lui accorcia le distanze con un colpo di testa, su punizione di Orlando: 2-1 65?- Termina i propri cambi la formazione ...

Il Taranto chiude gli spazi e punta sulle ripartenze 5' - Fase di studio della partita 1' - Comincia Benevento - Taranto!

BENEVENTO. Oggi pomeriggio alle 18:30 in campo allo stadio “Vigorito” riparte la Serie C girone C 2023/24, il Benevento sfida il Taranto per la quarta giornata di campionato. Pugliesi reduci dalla ...La prima esperienza lontana da casa per i rossoblù a caccia del risultato dopo il convincente pareggio in casa con il Benevento. Spetterà a Curcio e compagni tentare l’impresa.