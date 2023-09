Lione | Grosso | “Fin qui tutto bene | il gruppo è serio | ritroviamo la fiducia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Fin qui, nessun problema, abbiamo lavorato molto e ho visto grande disponibilità in tutti. Bisogna ritrovare la, i ragazzi non devono pensare a quel che è stato, ma sono molto ottimista perché ho trovato unche mi dàper il futuro. La prima sarà contro una squadra in grande forma come il Brest, sappiamo che sarà dura, ma anche che abbiamo le qualità per disputare un grande match”. Lo ha detto il nuovo allenatore del, Fabio, a due giorni dall’esordio su questa panchina: “I ragazzi hanno accolto senza problemi la novità, capiterà che prenderemo decisioni non gradite, ma saranno fatte sempre e comunque per ildella squadra. In questi giorni ho parlato tanto con i giocatori, ...