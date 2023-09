L’insostenibile leggerezza dei social

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il grande sociologo Zygmunt Bauman venticinque anni fa lanciò l’ipotesi nel suo libro “Modernità Liquida” che tutto si stesse liquefacendo con un allentamento dei legami personali, affettivi, comunitari ei. Unica regola seguita: l’adesione a modelli di consumo globali, sempre più invasivi. Oggi il quadro sembra assai cambiato: ci sembra più corretto parlare di evaporazione in una società gassosa (ed esplosiva) piuttosto che liquida, sempre più aleatoria, in preda a tormenti (dal Covid alla guerra) che si subiscono senza averne alcun controllo. Una società in cui peraltro si è costretti a sollevarsi da terra per esistere, affrontando la sfida dell’esposizione allo sguardo degli altri. Nella liquidità di Bauman si poteva affogare, travolti passivamente dalla marea montante di una società ingiusta e conformista, governata da modelli di consumo globali. Nella ...