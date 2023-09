L’inedito interesse francese per Lampedusa e il fallimento dell’integrazione degli irregolari

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sugli sbarchi massicci di immigrati asi fa campagna elettorale non solo in Italia ma anche in Francia e ci si azzuffa con toni accesi. Da giorni i quotidiani francesi aprono a titoli cubitali sull’emergenza immigrati nell’isola italiana. Le Monde pubblica in prima pagina una vignetta che sferza un Josep Borrell intento a nascondere sotto unaa mo’ di tappeto barconi di migranti, Le Figaro titola “l’isola in cui si gioca il destino dell’Europa”, così anche gli altri quotidiani d’oltralpe che aprono le prime pagine sull’emergenza immigrati in Italia. La ragione di questo ineditoè complessa: l’opinione pubblicaè in allarme non solo per i problemi posti dagli immigrati, ma anche e soprattutto per l’evidente mancata integrazione ...