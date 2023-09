Ligabue | il racconto del disco Dedicato a noi track by track

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 settembre 2023) A poche ore dall’attesa uscita, ecco ildelle undici canzoni che compongonoa noi, il nuovodi LucianoVenerdì 22 settembre escea noi (Warner Music Italy), il quattordicesimo album di inediti di Lucianoe che sarà disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD deluxe, vinile, box numerato (in esclusiva per Warner Music Italy Shop), doppio vinile blu (in esclusiva per Amazon.it), doppio vinile giallo (in esclusiva per lateca Laziale), doppio vinile rosso (in esclusiva per Feltrinelli) e doppio vinile verde (esclusiva Indie). Ecco ildelle undici tracce che lo compongono. Così come sei “Lui e lei hanno quel destino scritto da altri, altre vite fa è l’unica cosa che hanno o almeno è ...