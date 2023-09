“L’ha uccisa il marito” Addio a Maria Rosa | 37 anni Le parole choc dell’uomo ai carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’Italia insanguinata dall’ennesimo femminicidio. Sono oltre 80 le donne uccise nel 2023 e anche stavolta, come spesso accade, l’omicidio si è consumato nell’ambito familiare. Mercoledì 20 settembre ihanno ricevuto una telefonata: “Venite, c’è una lite in famiglia“. Quando sono arrivati si sono resi conto che la situazione era più grave del previsto:, moglie e mamma di due figli, è stata ritrovata a terra, senza vita, in una pozza di sangue. Ad ucciderla sarebbe stato il, il 38enne Marco Aiello, di professione idraulico, molto conosciuto a Battipaglia. La coppia si era trasferita da alcuni mesi dal centro del paese nella frazione di Lago. È stato proprio l’uomo a chiamare i. Secondo le prime ricostruzioni il femminicidio è stato il fatale esito di una ...