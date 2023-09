L'evoluzione di Bellingham dà ragione al Real Madrid | il vero 9 può aspettare

(Di giovedì 21 settembre 2023) La zona Cesarini ha un nuovo padrone: ora chiamatela zona. Un altro gol allo scadere dopo quello al Getafe in Liga, ancora una volta...

Abbiamo lavorato molto sull'dello scenario di una partita, sappiamo benissimo che negli ...in mezzo con Rice , nessuno meglio di Maguire dietro. Il Senegal schiera Sarr prima ...Abbiamo lavorato molto sull'dello scenario di una partita, sappiamo benissimo che negli ...in mezzo con Rice , nessuno meglio di Maguire dietro. Il Senegal schiera Sarr prima ...

Bellingham è l'evoluzione del box-to-box inglese Rivista Contrasti

Di Lorenzo da record in Champions: nessun difensore come lui numero-diez.com

ASPETTANDO IL VERO 9 - Bellingham aveva già mostrato la stagione passata di avere un feeling speciale con la rete (14 reti complessive nell'ultima annata con il Borussia Dortmund), ma quest'anno ...Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. Avevamo definito ottimistiche le affermazioni di Roberto Mancini di qualche mese fa, qua ...