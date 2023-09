Levi' s e Denim Tears lanciano una collezione che celebra la cultura dei Black Biker

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 settembre 2023)'s e, brand di Tremaine Emory, tornano a collaborare per la terza volta con una specialeche rende omaggio alladei. I club di questo tipo si diffusero in America dopo la Seconda Guerra Mondiale, momento in cui ladei motociclisti divenne un vero e proprio fenomeno. Uno dei primiClub americano fu l'East Bay Dragons, nato nel 1959 in California, proprio vicino a una sede storica di's. L'idea di questa collaborazione è nata, quindi, comezione di questa coincidenza, ma anche dei valori insiti in questa, così come dei suoi codici estetici. Una delle principali caratteristiche di questo ...