L’Euro-Atalanta riparte con un successo | CDK-Ederson | 2-0 al Rakow

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’inizia nel migliore dei modi il suo percorso in Europa League battendo 2-0 ilnella gara d’esordio davanti al pubblico del Gewiss Stadium. Dopo un primo tempo senza evidenti scossoni, la Dea apre e chiude il match nella ripresa. A metterci lo zampino, anche se sarebbe meglio dire la testa, ci hanno pensato De Ketelaere e, autori dei due gol di giornata che valgono i primi tre punti dal sapore europeo. La prima grande novità proposta da Gian Piero Gasperini è Muriel al centro del trio d’attacco completato da De Ketelaere e Lookman. E la prima occasione è proprio per il colombiano che, imbeccato da Lookman, scalda i guantoni di Kovacevic. A seguire il tentativo del nigeriano, dopo pregevole dai e vai con De Ketelaere, ma il numero 1 ospite è ancora una volta bravo a dire di no. L’fa la ...

Più di 9 mila tessere emesse da parte dell’ Atalanta per la seconda fase di prelazione per le tre gare casalinghe del Group Stage di Europa League , ...

Sarà un’Europa League intensa per l’ Atalanta che per la fase a gironi della coppa pesca lo Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i ...

L’ Atalanta ha ufficializzato la propria lista Uefa per l’Europa League ed ha inserito davvero tutti. Le sorprese non riguardano infatti le ...

