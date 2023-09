Leclerc | messaggio alla Ferrari | «Carlos preferisce più sottosterzo | io sovrasterzo Non cambierò stile»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 settembre 2023) Questo weekend torna la Formula 1. In Giappone, laè chiamata a ripetere lo straordinario risultato di Singapore dove Sainz ha vinto una gara come fosse una partita a scacchi. Red Bull inesistenti nel circuito cittadino asiatico, è già questa una notizia. A Suzuka quindi i dubbi sono tanti. Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Charles, l’altro pilota del Cavallino che a Singapore ha chiuso al quarto posto: «È tutta la stagione che per me è meno positiva di quella dell’anno scorso: con la vecchia macchina era facile controllare il, con questa invece è più difficile. Ci stiamo lavorando ma c’è bisogno di tempo e per adesso devo cercare un assetto che non mi soddisfa molto. Nel frattempo tocca a me trovare soluzioni per migliorare. Ma il discorso è semplice:...