Leclerc | Ferrari proverà a essere ancora la sorpresa a Suzuka

Questione di feeling. Di quello che è possibile e non è possibile fare con laSF - 23. Charlestorna a partlare, alla vigilia del GP del Giappone , delle ragioni tecniche per le quali il rendimento nelle ultime gare è stato inferiore ai risultati trovati da ...proverà a essere ancora la sorpresa a Suzuka, è sempre una SF - 23 difficile A Zandvoort e Singapore è riuscito a sfruttare la monoposto in un modo unico, sebbene Carlos ...

Dopo Singapore è il momento di Suzuka (Giappone). La trasferta asiatica prosegue per il Circus della F1 e, messo in archivio l'appuntamento a Marina Bay, c'è da affrontare la tecnica pista nipponica d ..."Non so come proseguirà il nostro sviluppo dopo le ultime gare, a Monza ci aspettavamo di essere veloci, mentre a Singapore no, quindi spero che anche qui ci possa essere una bella sorpresa e di esser ...