Lecciso su Romina Power | “Ho provato a farci amicizia | ma lei…”

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 settembre 2023) Negli anni molto spesso hanno chiesto a Loredanadei commenti su, ma lei ha sempre evitato di rispondere, cambiando argomento. Questa volta la showgirl in un’intervista rilasciata a Adnkronos ha rivelato che in passato ha anchea legare con l’ex moglie di Al Bano, ma la cosa non è andata a buon fine. “Sono una donna matura e quando vedo i filmati di 20 anni fa mi fanno quasi tenerezza perché mi hanno sempre dipinta come una donna aggressiva quando una realtà sono una persona fragile e sensibile. Dopo il disco’Si vive una volta sola’ ho deciso di concentrarmi su altro, ho ridotto le ospitate e mi sono dedicata di più alla mia famiglia e ai miei hobby, avevo bisogno di un po’ di normalità. Vivo con lui, siamo una famiglia basta con questa storia del ménage à trois, è un’invenzione mediatica. ...