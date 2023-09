Le prossime avventure di ‘Ncis’ e ‘Ncis Hawaii’ | tensione e misteri

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Una nuova avventura attende i membri del Servizio investigativo della Marina militare Usa nellepuntate delle serie. Ancora una volta, siamo trascinati in un vortice di, indagini, intrighi eda svelare mentre i nostri amati protagonisti affrontano pericoli e situazioni ad alta posta. I prossimi episodi promettono eventi ricchi di suspense e reazioni inaspettate che ti terranno incollato allo schermo. La trama coinvolgente di “Ncis” e “Ncis Hawaii” Le serie televisive “Ncis” e “Ncis Hawaii” portano gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso ledel Servizio investigativo della Marina militare Usa. In particolare, nel prossimo episodio di “Ncis”, in onda venerdì 22 settembre, gli ...