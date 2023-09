Le pagelle di Real Sociedad-Inter 1-1 | pari al cardiopalma

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 21 settembre 2023) È bastata una zampata del Toro L. Martínez all’87? per permettere all’di rimettere in piedi una partita che sembrava stregata. Allo “stadio municipale di Anoeta”,si sono datate battaglia per ottenere i primi punti nel gruppo D di UCL, composto anche da Benfica e RB Salisburgo. È stata una sfida intensa, nervosa, fondata sui contrasti e sul pressing alto con cui la formazione basca ha messo in grossa difficoltà per un tempo e mezzo la razionale manovra dal basso degli uomini di Inzaghi. L’11 titolare dei nerazzurri, che presentava ben 4 giocatori al debutto stagionale da titolari, è andato in affanno contro l’esuberanza dei giocatori di Imanol Alguacil, abili a portarsi subito in vantaggio al 4? sfruttando l’amnesia difensiva di Bastoni, ma meno a mantenere la lucidità necessaria per ...