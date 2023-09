Le pagelle di Atalanta-Rakow 2-0 | buona la prima per la Dea

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’inaugura la sua Europa League con una netta vittoria per 2-0 ai danni del. Al ritorno in una competizione europea dopo un anno di assenza, la squadra di Gasperini si sbarazza senza troppi problemi dei polacchi. Entrambe le reti messe a segno arrivano nella ripresa e portano la firma di un De Ketelaere in grande spolvero, e del sub-entrato Ederson. In totale gestione per tutta la gara, la Dea centra i primi tre punti nel gruppo D partendo alla grande nel torneo. Ecco ledi. Ledidi analizzare ledei protagonisti di, proviamo a dare un giudizio all’operato del direttore di gara. Arbitro: Roi ...