“Le città rischiano di diventare Tendopoli” | così perfino Bonaccini lancia l’allarme clandestini

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 sett –da, questodile. A dirlo non è un pericoloso fasciorazzista pronto a discriminare come se non ci fosse un domani, ma un esponente del Pd, ovvero Stefano, presidente dell’Emilia Romagna, come riporta Agenzia Nova.a causa deidinelle, e la causa prima non possono che essere i. Stefanocommentail problema: “Sono mesi che chiediamo al Governo, senza alcuna risposta, un piano nazionale sulla gestione degli arrivi e dell’accoglienza, condiviso con Regioni ed Enti locali. L’esatto ...

... difficoltà che se non affrontate in giovane etàdi accompagnare le persone per tutta la ... visite ai musei, partecipazione ad eventi pubblici, visite in. Ecco dunque che, ...L'inchiesta - Sosta selvaggia sulle ciclabili e auto in corsa: così i ciclistila vita La ... 'Adesso fermiamo la', lo slogan prescelto per la manifestazione. Secondo le associazioni che ...

Le modifiche al Pnrr rischiano di far perdere fondi a grandi città e ... Fondazione Openpolis