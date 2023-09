Le calciatrici spagnole hanno ottenuto la testa di Camps il braccio armato di Rubiales

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ci voleva la destituzione di Andreuper disinnescare il boicottaggio della nazionale femminile spagnola (anche se da oggi “femminile” non si può dire più). E’ lui, l’ormai ex segretario generale della federcalcio spagnola “il primo grande passo verso l’eliminazione del rubialismo che ancora continua a manovrare dall’interno a favore del presidente dimissionario”, come lo definisce El Paìs che ne fa un ritratto. E’ una figura molto “italiana”,. Un burocrate perfettamente introdotto, difficilissimo da estirpare nonostante fosse finito “sotto i riflettori delle giocatrici per la sua scontrosità nei loro confronti durante le varie trattative in cui è intervenuto”. Ci sarebbe lui, secondo fonti della stessa federazione, nella pubblicazione delle dichiarazioni contro Jennifer Hermoso. Le giocatrici, spiega El Paìs, “...

Moltesi erano rifiutate di rispondere alle convocazioni sia per lo scandalo del bacio non consensuale dato da Luis Rubiales a Jenni Hermoso, sia per chiedere ulteriori riforme. 'La loro ...Quando il gioco si fa duro, le donne si rifiutano di giocare. C'è qualcosa di grandiosamente nuovo e bello in questo rifiuto, cioè nello sciopero delleche "preferiscono di no", come lo scrivano di Melville. Preferiscono di non scendere in campo, per dire no al sessismo, al bullismo, alla presa in giro, vogliono compensi adeguati ...

