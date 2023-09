(Di giovedì 21 settembre 2023) Uncreato per selezionare e far crescere le miglioriearly stage italiane, permettendo loro di ottenere ilinvestimento

...di accelerazione per le 10selezionate dalla call for innovation Mobility Solutions con il Demo Day tenutosi all'Open Space di Palazzo Carafa di Lecce a cui hanno preso parte il sindaco...... comee PMI più grandi e strutturate, fino alle aziende che nonostante le dimensioni contenutebusiness hanno visione prospettica e capacità innovative non comuni". In Italia le aziende ...

Le 51 startup del Premio Primo Round la Repubblica

Encubator, torna il programma per startup climate tech del Polihub EconomyUp

Si è concluso il percorso di accelerazione per le 10 startup selezionate dalla call for innovation Mobility Solutions con il Demo Day tenutosi all’Open Space di Palazzo Carafa di Lecce a cui hanno pre ...Il 23 ottobre 2023, Padova diventerà il palcoscenico dell'innovazione culinaria grazie a BeautiFood Novel, un evento senza precedenti dedicato ai novel food e alimenti innovativi.