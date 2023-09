Lazio | Provedel si confessa dopo il gol | Da bambino sognavo la Champions

(Di giovedì 21 settembre 2023) Gianfranco Zigoni , l'attaccante con la pelliccia di Verona, Juve e Roma, anni Settanta, ieri lo ha chiamato per fargli i complimenti da Oderzo, provincia di Treviso. Ivan, quando aveva ...

Ivan, quando aveva dieci anni, era il suo centravanti negli Esordienti del Basalghelle. "... Il portiere dellasarebbe riuscito solo cinque anni dopo, quando ne aveva compiuti quindici e ...Quello di Ivanè un gesto tecnico raro da osservare per un portiere e per laLotito è pronto a fare una deroga sui rinnovi Il presidente biancoceleste, come riferito da Il Messaggero, potrebbe ...

Lazio, Provedel celebrato in tutto il mondo: il gesto speciale della Uefa Corriere dello Sport

Stacco di testa da bomber e pareggio al 95', il portiere della Lazio Provedel fa impazzire l'Olimpico - Il video Open

Provedel è il primo portiere della Lazio a segnare di testa, il secondo in Champions dopo Sinan Bolat nel 2009. L’unica differenza è che Ivan ha segnato saltando come un cestista, un po’ alla ...Gianfranco Zigoni, l’attaccante con la pelliccia di Verona, Juve e Roma, anni Settanta, ieri lo ha chiamato per fargli i complimenti da Oderzo, provincia di Treviso. Ivan Provedel, quando aveva dieci ...