Lazio-Monza | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 21 settembre 2023) Al termine del primo turno stagionale di coppe europee, la Serie A ripartirà alla volta della quinta giornata di campionato. Alle ore 20:45 di sabato 23 settembre i riflettori dell’Olimpico si accenderanno per la partita: analizziamo ledelle due squadre,in TV e i relativi. Non è stato un inizio di stagione brillante per gli uomini di Sarri, tuttavia la storica rete di Provedel in-Atletico Madrid rischia già nell’immediato di capovolgere gli scenari. Un evento simile infonde inevitabilmente entusiasmo ed euforia all’ambiente in vista dei prossimi impegni, a partire da quelli in campionato. I biancocelesti hanno estrema necessità di recuperare terreno sulle rivali, avendo accumulato ...