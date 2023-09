Latina Inaugurata questa mattina la nuova mensa della scuola di via Quarto

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 21 settembre 2023)– È stataladi via, che fa parte dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini di. La struttura, costata 150.000 euro più 20.000 euro per gli arredi, sarà in grado di ospitare finalmente tutti i bambini che prima, invece, erano costretti a mangiare a rotazione. Alla cerimonia erano L'articolo Temporeale Quotidiano.