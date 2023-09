L’Atalanta | Ulisse o La voce che hai dentro? La tv del 21 settembre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 21alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Rakow Czestochowa, valida per la prima giornata della fase a gironi gruppo D di Europa League. Il match verrà trasmesso in chiaro e in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e sui servizi a pagamento di Sky Sport e DAZN. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “: il piacere della scoperta – Istanbul, la città che visse tre volte”, condotto da Alberto Angela. Un viaggio nella storia di una delle città più affascinanti del mondo: prima colonia greca col nome di Bisanzio, poi con il nome di Costantinopoli per più di mille anni capitale dell’Impero Romano d’Oriente e per altri cinquecento dell’Impero Ottomano, infine megalopoli della moderna Turchia con il nome di Istanbul. Nell’appassionante storia di questa città, divisa tra Europa ed ...