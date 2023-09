Lasciateci credere nel Frosinone

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo quattro partite ilha già messo insieme 7 punti, frutto di due vittorie (contro Atalanta e Sassuolo), un pareggio (con l’Udinese) e una sola sconfitta (all’esordio contro i campioni d’Italia del Napoli). Pochi, anzi, diciamola tutta: nessuno avrebbe scommesso su una partenza così lanciata da parte di una squadra che unanimemente veniva considerata tra le ultime forze se non proprio l’ultima del nostro campionato, di certo la candidata più seria alla retrocessione. Ogni anno la Serie A sembra avere almeno una squadra condannata in partenza, e ilsembrava quella di quest’anno. D’altra parte, motivi legittimi per dubitare delce n’erano, a cominciare dal mercato. Nella sessione estiva infatti il direttore sportivo Guido Angelozzi, non potendo contare su un budget di primo piano, si è affidato a un ...