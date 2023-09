Lagarde e l' ennesima trovata da fenomeno | sequestro al board Bce

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ci mancava l'sceneggiata dell'ineffabile Christine. Immaginate la riunione del direttivo della Bce. Immaginate 26 distinti consiglieri, tra cui i banchieri centrali. Immaginateli mentre entrano nella stanza e vengono fermati sulla porta. Motivo? Dovevano consegnare i loro cellulari per evitare fughe di notizie. Trattati come dei monelli qualunque. Perché tanta premura? Si doveva procedere alla nomina della tedesca Claudia Buch come capo della vigilanza al posto dell'italiano Andrea Enria. Via i telefonini, via il dolore.si è voluta togliere il dente delle soffiate alla stampa, facendo restituire i cellulari solo alla fine della riunione. Complottismo? Manie di controllo? Sindrome di accerchiamento? No, semplicemente. Un nome, una garanzia. Un metodo. Il suo. Come quello del decimo ...