La visita di Mattarella e Steinmeier in Sicilia   Affrontare le migrazioni con lo sguardo al futuro  

Leggi su agi

(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - Incontri ricchi di significati quelli di stamane a Piazza Armerina (Enna) del presidente della Repubblica italiana, Sergio, e del collega tedesco Frank-Walterche si sono recati presso l'Associazione Don Bosco 2000 che si occupa di accoglienza e integrazione dei migranti. Qui hanno incontrato migranti e operatori. Alcuni hanno dato la loro testimonianza, persone del Mali, del Senegal, dell'Ucraina... I due capi di stato li hanno ascoltati e hanno dialogato con loro. "Accogliere: voce del verbo amare", si legge in un cartellone, tra quelli che ripropongono il volto di Don Bosco.: "Aiutare i Paesi d'origine" "Abbiamo ascoltato qui a Piazza Armerina le iniziative messe in campo innanzitutto per accogliere i migranti che sono giunti qui attraverso sofferenze indicibili, ma anche per integrarli e ...