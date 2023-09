“La Tac ha segnalato qualcosa al fegato | non c’è mai pace” | lo sfogo di Carolina Marconi su Instagram

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023)ha gli occhi chiusi e indossa una maglietta bianca che contrasta con la sua pelle bruna e con i capelli neri. Si abbandona con amore nelle braccia del compagno Alessandro Tulli e appoggia il capo sulla sua spalla. Nell’immagine di quell’abbraccio abbandonato e fiducioso, appena pubblicata sul suo profilo, c’è tutta la speranza e la consapevolezza di potercela fare. Non è sola. La show girl di origine venezuelana che ha partecipato al Grande Fratello è stata operata e curata per un tumore al seno. Ha affrontato la chemioterapia con tutti gli effetti collaterali che provoca, compresa la perdita della sua folta chioma. E’ caduta e si è rialzata tante volte lungo quel percorso. Come tutte le donne affette dalla malattia. Ora lotta per il riconoscimento dell’oblio oncologico. Un cammino verso la guarigione ...