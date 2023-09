La rinascita di Joao Felix | “Con Xavi mi diverto Simeone? Non ero adatto”

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'attaccante portoghese, arrivato in blaugrana a fine mercato in prestito dall'Atletico Madrid, spiega il segreto del suo ambientamento immediato nel nuovo club

Tre gol in neppure due partite intere, ma soprattutto la sensazione di essere il giocatore giusto al posto giusto. I primi passi diFelix al Barcellona sono stati a dir poco trionfali. Sbarcato in Catalogna a poche ore dalla fine del mercato estivo, in prestito dall' Atletico Madrid , l'attaccante portoghese sembra essersi ...Felix racconta la suain blaugrana. Fra i talenti emergenti del calcio portoghese, all'Atletico Madrid si era smarrito, andando in conflitto con Simeone, poi i sei mesi difficili al ...

'All'Atletico non mi sono adattato alle idee dell'allenatore, dovevo cambiare' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il calcio è così: se stai male ...