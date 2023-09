La ribellione dei governatori rossi finisce male | “Sui Cpr no a veti immotivati”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dialogo sì, ma no a «». Il Viminale avverte iche si oppongono alla realizzazione dei Centri per i rimpatri (Cpr). Un messaggio rivolto soprattutto ai presidenti delle Regioni di sinistra. A capeggiare la rivolta contro il piano del governo per le espulsioni dei migranti irregolari sono Eugenio Giani (Toscana) e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna). Mentre in Campania Vincenzo De Luca prende tempo, anche se l'atteggiamento non pare molto collaborativo: «Quando avremo capito che cosa vuole fare il governo al di là dei titoli e al di là della propaganda, esprimeremo una nostra opinione». In Liguria, invece, Giovanni Toti ha già garantito la propria disponibilità all'esecutivo. Tanto che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, svela che Ventimiglia «è uno di quei luoghi che stiamo prendendo in considerazione ...