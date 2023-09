La regina Camilla arriva a Versailles con un cape dress Dior

La Francia stende il tappeto rosso per Carlo e, il re e labritannici, per la la loro prima visita ufficiale al paese transalpino. L'atterraggio all'aeroporto di Orly è stato il punto di partenza di una serie di eventi di prestigio ...Re Carlo III e laconsortesono stati accolti all'aeroporto di Orly dalla premier francese Elisabeth Borne. Inizia così la visita di Stato di tre giorni dei sovrani britannici in Francia, che a marzo era ...

Re Carlo a Parigi da Macron: cena di gala a Versailles, ma sui social impazza il bacio di Brigitte a Camilla QUOTIDIANO NAZIONALE

Dall'Arco di Trionfo alla Reggia di Versailles, la visita di stato di Re Carlo e Camilla in Francia RaiNews

Il banchetto in onore dei reali britannici è stato ad alto tasso di glamour. Oltre a Camilla coordinata a Brigitte Macron, presenti sul tappeto rosso anche Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet, Hugh G ...I sovrani, arrivati in Francia per un tour di tre giorni, sono stati ospiti nella reggia più famosa del Paese per una serata da mille e una notte. È stato il cuore, però, ad avere la meglio sulla gran ...