La Polonia si vendica dell' Ucraina e gela Kiev sulle armi Scoppia il finimondo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lanon trasferirà piùall'. L'annuncio sulla guerra trae la Russia è stato dato dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in un'intervista all'emittente Polsat. «Non trasferiamo piùall'perché noi stessi ora ci stiamo armando con lepiù moderne. Se non vuoi difenderti, devi avere qualcosa con cui difenderti. Manterremo sicuramente il transitoe merci ucraine», il restoe parole di Morawiecki, che ha sottolineato che il governo di Varsavia non metterà certamente a rischio la sicurezza: «Il nostro hub di Rzeszów, in consultazione con gli americani e la Nato, svolge ancora lo stesso ruolo che ha svolto e continuerà a svolgerlo». ...

Lacon il solito Leon sontuoso risale sul 10 - 10. La frazione scorre sul filo dell'equilibrio con qualche break azzurro grazie alla crescita di un Giannelli fin lì sottotono. E quando Leon ...La vittoria dellaAzzurri imprecisi in ricezione e al servizio per poter impensierire la squadra allenata da Grbic che '' così il Mondiale perso contro l'Italia a Katowice lo scorso ...

Azzurri, addio Europa. Oro alla Polonia, un anno dopo vendica il ko ... ilGiornale.it

L’Italia per il sogno Europeo, in finale c’è l’ostacolo Polonia Sky Sport

La Polonia non trasferirà più armi all’Ucraina. L’annuncio sulla guerra tra Kiev e la Russia è stato dato dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista all’emittente Polsat. «Non ...L’ultima giornata degli Europei non è finita in trionfo come speravano tutti gli appassionati italiani di pallavolo, un epilogo amaro anche per i tre atleti della Lube protagonisti sabato. Il club vic ...