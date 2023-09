La Polonia minaccia di smettere di inviare armi all’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, laè stata uno dei più solidi alleati di Kyjiv. Giravano persino meme in stile «trova qualcuno che ti guardi come Duda guarda Zelensky», per sottolineare l’intesa tra i due presidenti. Poi si sono avvicinate le elezioni: Varsavia vota il 15 ottobre. Il picco, nelle tensioni, è stato toccato sul grano. Quando, venerdì scorso, la Commissione europea ha chiarito che non avrebbe rinnovato le restrizioni alle esportazioni di alcune derrate agricole nei mercati dei cinque Stati membri che le avevano sollecitate, tre di questi (, Ungheria, Slovacchia) hanno annunciato un nuovo embargo unilaterale. L’Ucraina ha risposto paventando un ricorso al Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio. Ora l’ultimo atto, che somiglia a una ritorsione da parte del governo di Mateusz Morawiecki. Lo ha annunciato in un ...