La Polonia lascia sola l’Ucraina | basta armi a Kiev

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il paese Nato confinante! Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato, in un’intervista televisiva, che lanon trasferirà “piùal, perché ora ci stiamo armando, dobbiamo difenderci”. La dichiarazione inattesa poche ore dopo che Varsavia aveva convocato “d’urgenza” l’ambasciatore ucraino per protestare contro l’attacco di Zelensky, che, nell’intervento alle Nazioni Unite, aveva puntato l’indice contro alcuni paesi per i quali la solidarietà al“è solo teatro politico”, mentre con le loro azioni “preparano il terreno alla Russia”.perde Varsavia. “– ha dichiarato Mateusz Morawiecki – si sta difendendo da un brutale attacco da parte della Russia, e capisco questa ...