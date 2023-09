La peste suina africana si sta diffondendo in Europa

L'Unione europea ha deciso di portare a 172 il numero dei Comuni della provincia dove sono vietate le movimentazioni di maiali La diffusione dellanegli allevamenti lombardi sta ormai assumendo proporzioni allarmanti. Nella provincia di Pavia, dove ad agosto è stato scoperto il primo focolaio, il numero dei maiali abbattuti ha ...L'assessore Doria: "Caso di importazione, reazione tempestiva del sistema sanitario" Di: Redazione Sardegna Live I casi accertati diafricana in tre capi di un allevamento di Dorgali sono riconducibili al genotipo due. Il risultato degli esami sui campioni conferma i sospetti avanzati sin dalle prime battute. "Parliamo ...

Peste suina, la Lombardia ha già abbattuto oltre 33mila maiali Il Sole 24 ORE

L’assessore ha rimarcato anche l’efficacia del sistema dei controlli e la tempestività nell’individuazione del tipo di virus. Ora si indaga per capire come è successo ...Joaquin Phoenix si scaglia contro l’abbattimento dei maiali in Italia per scongiurare la diffusione della peste suina africana ...