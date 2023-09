Secondo Stoltenberg, il numero uno del Cremlino chiese, 'come una sorta di ultimatum per non invadere l'Ucraina , che lagarantisse di non allargarsi ulteriormente'. Cosa chiedeva Putin 'Si ...... finendo per mettere la sua vita in pericolo a causa di una maledizione e di un mostrodal ... Ad aiutarlo c'è Daniel, il motociclista che ha causato l'incidente e che siuna sorta di guida ...

La Nato rivela: ecco cosa aveva chiesto Putin per non invadere l’Ucraina Globalist.it

Ustica, ci sono ancora sette documenti segreti di Servizi, Nato e Stati esteri la Repubblica

Il presidente russo aveva espresso il desiderio che gli alleati occidentali si ritirassero dalla parte orientale dell'Alleanza atlantica e si impegnassero a non espandersi ulteriormente.Al Bano e Romina Power starebbero per diventare nonni per la quarta volta. Stando alle indiscrezioni, non ancora confermate dai diretti interessati, ad essere incinta sarebbe Romina Jr, la quarta e ...